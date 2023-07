Mundo Grávidas que cruzaram a fronteira para os Estados Unidos afirmam que soldados do Texas negaram água para elas

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2023

Imigrantes atravessam arame farpado em torno de um acampamento improvisado depois de cruzar a fronteira do México. (Foto: Getty Images)

Duas migrantes grávidas que pretendiam se entregar às autoridades de imigração dos Estados Unidos na semana passada disseram que membros da Guarda Nacional do Texas lhes negaram água quando pediram. A reportagem conversou com Maria, de El Salvador, e Carmen, de Honduras, em um abrigo em Eagle Pass, no Texas.

Carmen, que indicou estar grávida de seis meses, disse que ela e o marido tentaram cruzar o Rio Grande pela primeira vez em 12 de julho, mas foram recebidos por arame farpado e membros da Guarda Nacional do Texas.

“Eles nos disseram que era um crime entrar nos Estados Unidos e que deveríamos voltar para o México”, disse Carmen à CNN. “Eles nos disseram que não podiam nos dar água porque não era responsabilidade deles. Eles nos perguntaram por que havíamos deixado nossos países”.

No mesmo dia, por volta das 14h, quando o calor estava forte, Carmen voltou a pedir água: “Eles nos mostraram algemas e disseram que iriam nos prender”. Suas histórias vêm depois de relatos de que médicos do Departamento de Segurança Pública do Texas fizeram alegações sobre o tratamento desumano de migrantes ao longo da fronteira por policiais estaduais e membros da Guarda Nacional.

O Departamento de Justiça dos EUA disse que está avaliando a situação ao longo da fronteira entre Texas e o México após esses relatórios, que incluíam alegações de que soldados estaduais foram instruídos a empurrar os migrantes de volta para o Rio Grande e que as tropas da Guarda Nacional empurraram um grupo de volta para o rio.

O governador do Texas, Greg Abbott, enviou milhares de soldados e membros da Guarda Nacional para a fronteira desde 2021 como parte da Operação Lone Star, que seu escritório disse ter como objetivo impedir e repelir migrantes indocumentados de cruzar entre os portos de entrada.

A Guarda Nacional normalmente desempenha um papel de apoio e notifica a Patrulha de Fronteira dos EUA se eles encontrarem migrantes, para que os agentes possam buscá-los.

Carmen disse que ela teve água negada várias vezes em 12 de julho, enquanto muitas áreas do Texas têm visto temperaturas altas em uma onda de calor na última semana.

Sem ter como se entregar às autoridades e temendo os cartéis do México, ela conta que ela e o marido passaram a noite na beira do rio. “Eu realmente não dormi”, disse Carmen, acrescentando que viu cobras na terra. “Eu estava assustada.”

Os membros da Guarda Nacional do Texas não receberam ordem para negar água potável aos migrantes ou empurrá-los de volta para o rio, disse o escritório de relações públicas do Departamento Militar do Texas, no início desta semana.

Nos últimos anos, os migrantes recorreram a caminhos cada vez mais arriscados para entrar nos EUA. Os defensores dos direitos dos imigrantes apontam para políticas que tornaram mais difícil para os migrantes buscar refúgio no país.

No início deste verão, o Texas começou a instalar uma barreira flutuante no Rio Grande para impedir a travessia de migrantes ao longo da fronteira.

O proprietário da Epi’s Canoe & Kayak Team LLC processou o estado do Texas e a Abbott, entre outros, para impedir a instalação, alegando que a barreira impediria o operador da empresa de realizar passeios e sessões de canoa e caiaque na cidade fronteiriça de Eagle Pass, causando “danos iminentes e irreparáveis”.

Em um ponto durante sua jornada, policiais começaram a cercar Carmen e seu marido, disse ela. Eles caminharam por cerca de duas horas antes de chegarem a uma área às margens do Rio Grande, onde vários barcos estavam atracados.

Carmen conta que estava com muito calor enquanto caminhavam em direção aos barcos, e um paramédico se aproximou dela com água e biscoitos. Carmen disse ao paramédico que estava grávida e ele se ofereceu para levá-la ao hospital. No entanto, ela recusou a oferta quando soube que tinha que deixar o marido para trás. “Ele disse que perderia o emprego se levasse nós dois”, disse Carmen.

Carmen disse ao paramédico que eles foram maltratados por membros da Guarda Nacional do Texas: “Não sei por que te trataram mal quando tudo o que você quer é uma vida melhor”, ela se lembra do paramédico lhe dizendo.

