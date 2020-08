Grazi Massafera lembra com saudade das gravações de “Flor do Caribe”, novela de Walther Negrão, com direção artística de Jayme Monjardim, que volta a ser exibida na TV Globo no dia 31 de agosto.

Na trama, ela deu vida à protagonista Ester, filha de Lindaura (Ângela Vieira) e Samuel (Juca de Oliveira), guia turística da Vila dos Ventos – cidade fictícia situada no litoral brasileiro – que era disputada por dois amigos de infância: Cassiano (Henri Castelli) e Alberto (Igor Rickli).

Em um papo virtual com o elenco da próxima novela das seis e jornalistas, a atriz – que atualmente namora o ator Caio Castro – contou que não foi fácil trabalhar apenas três meses depois de dar à luz Sofia, sua filha com o ator Cauã Reymond.

O que a salvou foi que, no início da novela, ela pôde ficar bem grudada com a bebê, já que a levou para as gravações no Rio Grande do Norte e na Guatemala. “A Sofia era o mascotinho da novela, ela estava em todas [as gravações]. Ela viajou para o Rio Grande do Norte, ela foi para a Guatemala, pegávamos horas de estrada na Guatemala e ela estava junto. É parceira, geminiana, ama viajar. Nesse início, que a gente estava viajando muito, foi delicioso, porque eu pude estar com ela o tempo todo”, lembrou.

Grazi disse que, quando começou a gravar a novela em estúdio, tudo mudou. “A hora que a novela foi para o ar, que a gente veio para o Rio e começou a gravar aqui, eu senti muito, aí eu senti o peso. Aí eu te falo: se eu tiver outro filho, eu não pego trabalho em seguida porque foi sofrido para mim. Sou canceriana, então o primeiro ano da Sofia fiquei praticamente fora de casa. Tinha dia que chegava, ela estava dormindo, eu saía, ela estava dormindo, eu voltava, ela estava dormindo. Comecei a entrar em pânico, não conseguia vê-la acordada”, contou ela, agradecendo às pessoas que a ajudaram nesse período.