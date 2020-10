Celebridades Grazi Massafera relembra viagem com Caio Castro às Maldivas: “Onde eu queria estar”

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

Mesmo com saudade das ilhas paradisíacas, Grazi ainda revelou recentemente que ficou encantada pela Índia, outro lugar para o qual foi com o namorado Foto: Instagram/GraziMassafera Mesmo com saudade das ilhas paradisíacas, Grazi ainda revelou recentemente que ficou encantada pela Índia, outro lugar para o qual foi com o namorado. (Foto: Instagram/GraziMassafera) Foto: Instagram/GraziMassafera

Grazi Massafera publicou um registro de sua viagem às Maldivas, feita na companhia de Caio Castro, em fevereiro deste ano. Em um post, feito nesta terça-feira (27) em seu Instagram, a atriz mostrou o momento em que posou deslumbrante numa piscina de borda infinita.

“Onde eu queria estar”, revelou ela, ganhando elogios de diversos fãs. “Suspirar-me-ei”, escreveu este seguidor. “TBT terça-feira, só a Grazi pode”, brincou este outro.

Mesmo com saudade das ilhas paradisíacas, Grazi ainda revelou recentemente que ficou encantada pela Índia, outro lugar para o qual foi com o namorado. “Um dos lugares que mais amei conhecer”, escreveu ela compartilhando uma foto até então inédita do casal.

