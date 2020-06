Grêmio Grêmio dá aval para empresário e aguarda propostas por Everton

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Cebolinha estava no radar do Napoli Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Com a necessidade de negociar atletas para manter a saúde financeira do clube, diante da crise da Covid-19, o Grêmio aposta suas fichas em um negócio envolvendo Everton. O clube já deixou claro que aceita negociar o atacante e até mesmo liberou que o empresário do jogador Márcio Cruz, busque interessados.

Recentemente, se gerou expectativa pela saída de Cebolinha para o Napoli. O clube italiano voltou à carga para sua contratação tendo como pretensão a substituição ao atacante José Callejon, que não deve seguir na equipe. Contudo, o negócio “esfriou”.

A pedida da direção do tricolor pelo principal atleta do elenco é de 30 milhões de euros para iniciar uma negociação.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio