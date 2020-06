Grêmio Grêmio organiza retomada das atividades para o Grupo de Transição

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







A expectativa é que os trabalhos voltem em 15 dias Foto: (Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA) Foto: (Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA)

Com o grupo principal já em atividade, o Grêmio organiza a retomada dos treinos para o Grupo de Transição. A intenção do tricolor é para que os jovens possam estar preparados para suprir as necessidades do time profissional na sequência da temporada 2020, já que há incerteza em relação ao retorno das competições de Base.

A expectativa é que os atletas possam voltar em cerca de 15 dias. Enquanto isso, comandados pelo técnico Thiago Gomes e pelo preparador físico Maurício Mandrácio, diariamente os atletas se reúnem em chamadas on-line para realizar os treinos. Cada um em sua casa, eles recebem as orientações e são observados por toda comissão técnica e dirigentes da categoria.

Os treinamentos com a preparação física estão sendo divididos em três grupos: físico, aeróbico e força. Já os comandados por Thiago, incluem palestras táticas e técnicas.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio