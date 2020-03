Grêmio Grêmio disponibiliza instalações do estádio Vieirão para o combate ao Covid-19

Por Redação O Sul | 27 de março de 2020

(Fernando Alves/Grêmio FBPA) Foto: Local será cedido para uso da Prefeitura de Gravataí Foto: Local será cedido para uso da Prefeitura de Gravataí

O Grêmio informou que está disponibilizando as instalações do estádio Vieirão, sede da equipe feminina em Gravataí, para a prefeitura do município no combate a prevenção do Covid-19. As Gurias Gremistas também receberão férias em virtude da paralisação das competições.

De acordo com o comunicado, o estádio servirá para abrigar pessoas em situação de rua e que necessitam de isolamento para a contenção do coronavírus.

Arena do Grêmio se ilumina em homenagem aos profissionais de saúde

O tricolor também anunciou que antecipará férias ao grupo de atletas do futebol feminino até 20 de abril de 2020. O Campeonato Brasileiro Feminino A-1 está suspenso por tempo indeterminado, conforme medida da CBF.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

