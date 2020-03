View this post on Instagram

ARENA VERDE | Essa é a nossa homenagem a todos os profissionais da saúde, incansáveis no atendimento à população neste momento tão delicado. Ação também para lembrar dos demais profissionais, de outros setores, que seguem na ativa. . Que tenham força para seguir atuando, por nós, enquanto estaremos todos em casa, por vocês 💙 #fiqueemcasa #arenadogremio #coronavirus