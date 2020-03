Grêmio “O bom senso indica que o Gauchão não volte”, avalia vice-presidente do Grêmio

Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

Futuro da competição será decidido nesta quinta-feira (26) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Nesta quinta-feira, uma reunião entre a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e os clubes irá definir o futuro do Campeonato Gaúcho. Momentaneamente, o estadual esta paralisado. Para o vice-presidente Cláudio Oderich, o entendimento é que a competição siga suspensa, pelo atual cenário.

“Acho que o bom senso indica que o Gauchão não volte, quem saiba terminando a competição somente no ano que vem”, declarou Oderich, em entrevista à Rádio Grenal. O vice-presidente foi um dos casos positivos de Covid-19 diagnosticado no clube.

No momento de paralisação e indefinição no futebol, os clubes já começa a iniciar as tratativas das questões trabalhistas de seus jogadores, envolvendo salário e proposta de férias coletivas: “Grêmio e Inter tem uma credibilidade com seus jogadores, diferentes de outros vários clubes do Brasil. Pois aqui cumprimos os compromissos assumidos. Não tenho a menor dúvida de que o crédito que a dupla Grenal tem com seus atletas vai fazer a diferença. Tudo que ficar acordado a ser pago depois, será pago corretamente.”

O dirigente gremista ainda afirmou que o clube já está planejando ajustes para cumprir os compromissos financeiros: “Vamos cumprir todos os nossos compromissos, todos os nossos acordados. Estamos nos ajustando para isso. Se for preciso, vamos redefinir prazos, vamos redefinir acordos, mas vamos honrar tudo que foi e for tratado”.

A perda de receitas também envolve a avaliação de negociação de jogadores, mas, neste momento, a saída de peças não é prioridade: “Vender atletas seria, claro, bom para ajudar nas finanças, mas queremos contar com eles para a busca de títulos no segundo semestre.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio

Deixe seu comentário