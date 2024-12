Grêmio Grêmio e São Paulo terminam o Brasileirão com maior número de gringos na Série A

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2024

Tricolor gaúcho e paulista terminam o Campeonato Brasileiro com 11 estrangeiros em cada time. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Segundo levantamento da Oddspedia, Grêmio e São Paulo lideraram a Série A do Brasileirão em números de jogadores gringos no elenco, com 11 estrangeiros cada. A maioria desses atletas são da América do Sul, de países como Argentina, Paraguai, Equador, Venezuela, Chile e Uruguai.

Em questão de jogadores europeus, o Grêmio do espanhol Diego Costa e do dinamarquês Martin Braithwaite, empatam com o Corinthians de Memphis Depay, da Holanda, e Héctor Hernández, da Espanha e o Vasco, com os meias Dimitri Payet, da França e Maxime Dominguez, da Suíça.

Confira os jogadores gringos

Grêmio: Agustín Marchesín, Walter Kannemann, Diego Costa, Mathías Villasanti, Franco Cristaldo, Cristian Pavón, Alexander Aravena, Miguel Monsalve, Martin Braithwaite, Matías Arezo, Yeferson Soteldo.

São Paulo: Alan Franco, Giuliano Galoppo, Jonathan Calleri, Luis Orejuela, Robert Arboleda, Jhegson Méndez, Nahuel Ferraresi, Santiago Longo, Jamal Lewis, Damián Bobadilla e Michel Araújo.

Na série B, quem liderou foi o Santos, com nove jogadores de fora do Brasil, sendo eles: Gonzalo Escobar, Julio Furch, Miguelito, Enzo Monteiro, Billy Arce, Yusupha Njie, Ignacio Laquintana, Tomás Rincón e Rómulo Otero.

Ao todo, 135 jogadores estrangeiros terminaram o Campeonato Brasileiro, porém 72 deles chegaram apenas na segunda janela de transferências, que terminou no dia 20 de setembro.

