Esporte Grêmio enfrenta a Ponte Preta na Arena, em Porto Alegre, pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão; acompanhe

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Partida ocorre na Arena, em Porto Alegre Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Grêmio e a Ponte Preta se enfrentam neste sábado (23), a partir das 16h30, na Arena, em Porto Alegre em jogo válido pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sem perder há 13 jogos, o Grêmio vem de empate com o Brusque, em Santa Catarina, depois de vencer Tombense e Náutico dentro da Arena.

Com 33 pontos, o Tricolor é o quarto colocado e tenta ganhar posições dentro do G-4, já que está dois pontos atrás do Vasco, vice-líder. O Tombense é o quinto, cinco pontos atrás do clube gaúcho.

A Ponte não perde há seis rodadas – foram duas vitórias e quatro empates. Na última quarta-feira, a equipe alvinegra fez 1 a 0 sobre o Náutico, no Moisés Lucarelli, e conseguiu se afastar um pouco mais da zona de rebaixamento. Com 22 pontos, a Macaca está em 14º lugar.

Acompanhe a partida com a Rádio Grenal:

Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte