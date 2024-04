Grêmio Grêmio enfrenta o Vasco neste domingo pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2024

Dos últimos cinco jogos, o Grêmio venceu três, perdeu um e empatou também uma vez.(Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

O Grêmio estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo contra o Vasco, às 16h, em São Januário. Ambos os times vêm de derrotas e tentam estrear no torneio com três pontos. A torcida vascaína esgotou os ingressos em apenas dois dias e promete lotar o Caldeirão.

Vice-campeão brasileiro em 2023, o Tricolor entra para brigar na parte de cima da tabela novamente. Com reforços como Soteldo, Diego Costa e Pavón, os gaúchos montaram um elenco que pode dar trabalho aos adversários.

O técnico Renato Portaluppi não terá força máxima contra o Vasco. Caíque, Geromel e Pepê são desfalques para a estreia. O zagueiro e o volante foram preservados do confronto por desgaste físico. Rodrigo Ely e Du Queiroz, respectivamente, são os prováveis substitutos. Já o goleiro entra no rodízio da posição, e Marchesín ganha nova oportunidade.

Apesar da recente conquista do heptacampeonato gaúcho, o Grêmio ocupa a lanterna do grupo C na Copa Libertadores. Foram duas derrotas em dois jogos, incluindo um 2 a 0 em casa para o Huachipato (CHI), na terça (9).

O provável time do Grêmio tem: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Cuiabano; Villasanti, Du Queiroz e Cristaldo; Pavon, Gustavo Nunes e Diego Costa.

Desfalques

Após escapar do rebaixamento em 2023 e sofrer uma eliminação vexatória no Campeonato Carioca, a equipe de Ramón Diaz dedicou quase um mês inteiro exclusivamente à preparação para o restante da temporada, com foco especial no Brasileirão.

Com a ausência do craque Payet nas primeiras rodadas, o time carioca terá um meio-campo formado pelo trio Zé Gabriel, Sforza e Galdames. O artilheiro Vegetti é a maior esperança de gols da equipe. Sem o francês, a tendência é que o trio de meio-campo seja formado por Zé Gabriel, Sforza e Galdames. O chileno, no entanto, ainda é dúvida.

Em 2024, o Gigante da Colina tenta melhorar o desempenho da temporada passada, quando escapou do rebaixamento na rodada final. A última atuação do Cruzmaltino foi a eliminação para o Nova Iguaçu na semifinal do Carioca, em 17 de março.

O técnico Ramón Díaz deve colocar em campo Léo Jardim, João Victor, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Sforza e Galdames; Adson, Vegetti e Clayton.

Retrospecto

O confronto tem retrospecto favorável ao Grêmio. Em 82 partidas disputadas, o Imortal soma 37 vitórias, contra 24 do Gigante da Colina. As equipes ainda empataram em 21 oportunidades. Foram 103 gols para o lado Tricolor e 82 para o Cruzmaltino. Dos últimos cinco jogos, o Vasco perdeu três, venceu um e empatou também uma vez.

