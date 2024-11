Esporte Grêmio entra na reta final do Brasileirão com sete jogadores pendurados

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2024

O atacante Braithwaite está na lista dos jogadores pendurados. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Grêmio enfrenta o Juventude nesta quarta-feira (20), às 19h, na Arena, em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão 2024. O Tricolor entrará em campo em busca dos três pontos para se afastar da zona de rebaixamento e respirar mais aliviado na reta final da competição nacional.

Para este duelo e os próximos do Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Renato Portaluppi tem uma longa lista de pendurados: Martin Braithwaite, Mathías Villasanti, Rodrigo Ely, Miguel Monsalve e Yeferson Soteldo. Além deles, Du Queiroz também vive a mesma situação.

O próprio Renato também entre os pendurados. Em caso da ausência do treinador, como já ocorreu em algumas oportunidades nesta edição da competição nacional, o auxiliar Marcelo Salles assume a função na beira do campo.

Pela atual situação do Tricolor no Brasileirão, qualquer ausência é um desfalque relevante na equipe. Neste momento, o time ocupa 12ª posição do torneio nacional, com 39 pontos somados em 33 jogos disputados.

Dúvida

O volante paraguaio Mathías Villasanti, que está com a seleção de seu país na Data Fifa, se tornou dúvida para a partida contra a Juventude. Com a suspensão do colega de equipe, Andrés Cubas, Villa deve ser titular no dia 19 contra a Bolívia, na altitude de Alto, a mais quatro mil metros acima do nível do mar. Diante disso, o meio-campista não estaria 100% fisicamente para enfrentar o Juventude no dia seguinte.

Grêmio entra na reta final do Brasileirão com sete jogadores pendurados

