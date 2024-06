Grêmio Grêmio finaliza treinos no CT Luiz Carvalho para encarar o Fluminense neste domingo, em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2024

Duelo vale a saída da zona de rebaixamento do Brasileirão Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Duelo vale a saída da zona de rebaixamento do Brasileirão (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Na manhã gelada deste sábado (29), em Porto Alegre, o Grêmio finalizou os preparativos para a 13ª rodada no Campeonato Brasileiro. No CT Luiz Carvalho, a equipe fez a última atividade para encarar o Fluminense, neste domingo (30), às 16h, no estádio Centenário, em Caxias do Sul.

Após o aquecimento orientado pela equipe de preparação física, o técnico Renato Portaluppi comandou os trabalhos, com foco nos ajustes na formatação e esquema de jogo do time que deverá começar a partida diante dos cariocas. O atacante Jhonata Robert voltou a treinar normalmente com o resto do elenco. Do sub-20, o atacante Alysson foi chamado para completar os trabalhos.

Em caso de vitória, o Grêmio pode sair da zona de rebaixamento na tabela. No início da manhã deste sábado (29), já estava confirmada a venda de seis mil ingressos antecipadamente, de uma carga total de 16 mil entradas.

