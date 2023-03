Grêmio Grêmio perdeu todos os pênaltis até o momento na temporada

Suárez (foto) e Galdino foram os responsáveis por cobrarem e perderem as penalidades Foto: Lucas Uebel/Grêmio Suárez e Galdino foram os responsáveis por cobrarem e perder as penalidades (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Em números, o Grêmio está fazendo uma boa temporada. O único problema identificado no clube gaúcho se refere aos erros nas penalidades máximas. O centroavante uruguaio Luis Suárez teve a oportunidade de marcar duas vezes, mas acabou errando as duas vezes. Everton Galdino também desperdiçou uma penalidade diante do Caxias.

Contra o Ferroviário, o camisa 9 perdeu a chance de fazer mais um gol com a camisa tricolor. No domingo (19), o centroavante perdeu novamente e a bola parou no goleiro Caíque, do Ypiranga, de Erechim.

O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, falou em entrevista coletiva na partida contra o Canarinho que, mesmo perdendo as penalidades, o uruguaio não vai deixar de bater.

“Não é porque perdeu dois pênaltis que vai deixar de bater. Isso é um trabalho meu com o grupo. Todos jogadores treinam pênaltis durante a semana. Essa semana mais do que nunca vamos continuar treinando e aí sábado a gente vê”, disse Renato.

O Grêmio joga a segunda partida da semifinal no sábado (25), às 16h30min, na Arena, em Porto Alegre, valendo uma vaga na final do Gauchão. O Grêmio precisa vencer por dois gols de diferença para avançar a final.

