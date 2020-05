Grêmio Grêmio prepara lançamento de programa de benefícios de ‘compensação’ aos sócios

Por Redação O Sul | 4 de Maio de 2020

Torcedores devem receber benefícios no retorno dos jogos Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Em meio à crise da pandemia da Covid-19, o Grêmio prepara o lançamento de programa para beneficiar seus associados. A intenção do clube é promover vantagens aos torcedores, que dentro do possível, estão mantendo suas mensalidades em dia.

A expectativa é que o lançamento do plano seja ainda no início desta semana. A ação irá promover bônus, promoções e outras vantagens, inclusive, para quando houver a retomada dos jogos. Em entrevista recente, o CEO do Grêmio Carlos Amodeo já havia adiantado que o clube estava avaliando medidas sentido de oferecer uma “compensação” aos torcedores associados ao clube. De acordo com Carlos Amodeo, o Grêmio estava trabalhando a pauta junto com a Arena Porto-alegrense, que administra o estádio, para oferecer benefícios aos sócios.

“Estamos trocando ideias, e em breve vamos apresentar alternativas para o sócios. De trazer uma compensação aos sócios para manter a mensalidade em dia. Estamos conversando muito com a gestão da Arena para dar benefícios aos nossos sócios no retorno aos jogos. Muito mais que colaborar para ter acesso a jogos e outros benefícios, os sócios podem seguir colaborando pra ajudar o clube financeiramente nesse momento difícil”, apontou o CEO do tricolor.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

