Por Redação O Sul | 4 de Maio de 2020

Clube reinicia os trabalhos nesta segunda-feira (04) Foto: (Divulgação/Grêmio FBPA) Foto: (Divulgação/Grêmio FBPA)

Nesta segunda-feira, funcionários e a comissão técnica gremista, retornam ao trabalhos. Mas antes, o clube realizou uma descontaminação de todos os setores do Centro de Treinamento Luiz Carvalho, em função da pandemia de coronavírus.

O procedimento foi realizado durante todo o final de semana e, segundo o clube, essa foi uma das etapas iniciais organizadas pelo Grêmio, para colocar em prática a retomada das atividades, de acordo com o decreto 20.562, publicado pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

A descontaminação química foi feita através da aplicação de um produto à base de quartenário de amônia, solução considerada eficiente no combate da doença e utilizada em indústrias do ramo alimentício e farmacêutico. Vestiários, banheiros, academia, cozinha, espaço da fisioterapia, corredores, administrativo, sala de imprensa e todos os demais espaços do CT tiveram paredes, vidros e itens integralmente higienizados.

A reapresentação dos jogadores será individualizada e ocorrerá ao longo desta terça-feira. Para a realização dos trabalhos, os jogadores serão divididos em grupos e irão trabalhar em horários diferentes.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

