Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2022

Grêmio procura de um novo CEO pela saída de Carlos Amodeo Foto: Reprodução/Grêmio Grêmio procura de um novo CEO pela saída de Carlos Amodeo (Foto: Grêmio/Reprodução Foto: Reprodução/Grêmio

Após fechar com o técnico Renato Portaluppi, a diretoria do Grêmio tem outras questões para resolver. A busca por um novo CEO é uma das prioridades para o clube. O alvo do momento é Fred Luz, ex-Flamengo.

O possível novo contratado trabalhou como diretor de Marketing do Flamengo em 2013. Em 2014, assumiu como CEO do clube carioca e permaneceu no cargo até 2018.

Alberto Guerra está a procura de um novo CEO pela saída de Carlos Amodeo, que deixou o Grêmio após cinco anos e meio como responsável pela gestão financeira do clube gaúcho. Cristiano Koehler, do Palmeiras, também foi procurado, mas preferiu ficar no Palmeiras.

