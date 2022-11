Inter Volante do Inter chama atenção de clubes da Europa

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2022

Representantes do volante Johnny (foto) estão na Europa tratando de algumas situações Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O voltante do Inter Johnny chamou atenção de clubes europeus. O Real Betis, da Espanha e o Spezia, da Itália, são os clubes que estão de olho no jogador de 21 anos do Colorado.

Até o momento, o clube gaúcho não recebeu nenhuma proposta oficial pelo jovem. Segundo informações, os empresários do atleta estão na Europa tratando de algumas situações como passaporte.

Apesar do bom momento, Johnny não foi convocado para a Copa do Mundo do Catar pela seleção dos Estados Unidos. Na temporada passada, foram 39 jogos, três gols e duas assistências. A direção colorada não descarta vender um jogador na próxima janela de transferências para manter o fluxo de caixa.

