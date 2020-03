Grêmio Grêmio protesta e pede suspensão do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

Jogadores e o técnico Renato Portaluppi protestam contra a realização do campeonato por conta do coronavírus Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A partida do Grêmio contra o São Luiz, neste domingo, foi marcada por protesto pelo lado tricolor. Os atletas entraram em campo usando máscaras, antes da bola rolar. O jogo foi realizado com portões fechados em virtude da pandemia do coronavírus.

Em entrevista coletiva após a vitória, de virada, por 3 a 2, o técnico Renato Portaluppi, também de máscara, protestou contra a realização do campeonato e chegou a falar em greve.

“Essa homenagem que o Grêmio fez hoje é para alertar as autoridades dos riscos do coronavírus. Jogador de futebol também é gente. Não adianta fechar os portões, e os riscos dos jogadores e profissionais que estão aqui? Será que a gente precisa entrar em greve? Esperamos que o bom senso prevaleça no futebol, também. Nós todos temos famílias em casa. As autoridades do esporte tem que pensar nisso”, declarou o comandante gremista.

Nesta segunda-feira (16), os clubes foram convocados para um reunião na Federação Gaúcha de Futebol para explanarem seu posicionamento com relação à sequência do jogos, diante da pandemia de coronavírus.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

