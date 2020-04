Grêmio Grêmio recebe aval para postergar pagamento da 1ª parcela do empréstimo de Caio Henrique

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2020

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Em meio à crise com a Covid-19, o Grêmio recebeu um fôlego no caixa. O clube recebeu o aval do Atlético de Madrid para adiar o pagamento da 1ª de 3 parcelas referente ao empréstimo do lateral-esquerdo Caio Henrique. Assim, a quitação da parcela desse primeiro semestre será pago somente na segunda parte do ano.

A medida auxilia a situação financeira do clube que já prevê um aumento superior ao previsto com relação à queda de receitas. Atualmente, o prejuízo estimado está na casa dos R$ 40 milhões.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

