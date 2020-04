Grêmio Grêmio observa interesse do Porto no lateral Juninho Capixaba

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2020

O lateral-esquerdo está atuando por empréstimo no Bahia Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Com a queda na arrecadação de receitas, o Grêmio está atento a um possível negócio que pode representar ganhos ao clube. O lateral-esquerdo Juninho Capixaba, atualmente emprestado ao Bahia, está de volta aos planos do Porto, de Portugal.

O interesse do clube português na contratação de Juninho não é novidade. No ano passado, o lateral esteve no radar do clube. Neste ano, havia a expectativa de que o jogador pudesse ser negociado na janela do meio da temporada, mas com a pandemia de coronavírus, o cenário de negociações se mostra imprevisível, momentaneamente.

Em caso de conclusão do negócio, avaliado em 7 milhões de euros (R$ 39,7 milhões na cotação atual), o Grêmio teria direito a cerca de R$ 23,8 milhões por 60% dos direitos do jogador, que ainda é dividido entre Corinthians, com 10% e Bahia, com 30%.

Contudo, o tricolor se mantém otimista e o valor de mercado estimado pode não ser alcançado na negociação, tendo em vista todo o cenário do futebol. Mesmo assim, um negócio por cifras menores pode ser concluído.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio