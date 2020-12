Futebol Grêmio recebe o Vasco pela 24ª rodada do Brasileirão

6 de dezembro de 2020

Grêmio e Vasco se enfrentam na Arena, em Porto Alegre. Foto: Rádio Grenal Grêmio e Vasco se enfrentam neste domingo. (Foto: Rádio Grenal) Foto: Rádio Grenal

O Grêmio recebe o Vasco neste domingo (6), às 16h, na Arena, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão.

O dono da casa deve entrar em campo em busca da liderança do Brasileirão. Após classificação às quartas da Libertadores, é a hora do time gaúcho pensar no título brasileiro.

Já o Vasco está numa má fase nesta temporada. Os visitantes estão na zona de rebaixamento do Brasileirão, além da equipe já ter sido desclassificada da Copa Sul-Americana na última quinta-feira.

Equipe técnica

Grêmio – Paulo Victor; Victor Ferraz, Pedro Geromel, David Braz e Diogo Barbosa; Maicon e Matheus Henrique; Ferreira, Pinares e Pepê; Diego Souza.

Técnico: Renato Portaluppi.

Vasco – Fernando Miguel; Léo Matos, Miranda, Marcelo Alves, Leandro Castán, Marcos Jr; Léo Gil, M. Benítez e Gustavo Torres; Neto Borges, Talles Magno. Técnico: Ricardo Sá Pinto.

Arbitragem – Raphael Claus, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro. VAR: Márcio Henrique de Gois (quarteto paulista).

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

