Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2023

Atividade foi aberta para a imprensa somente durante o aquecimento da equipe Foto: Lucas Uebel/Grêmio Atividade foi aberta para a imprensa somente durante o aquecimento da equipe (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Este sábado (14) foi de trabalho intenso para os atletas do Grêmio no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Com foco na próxima rodada do Brasileirão, quando o clube gaúcho recebe o Athletico-PR na Arena, na quarta-feira (18), o elenco fez mais uma atividade para seguir na parte de cima da tabela de classificação.

Apenas na parte inicial teve a presença da imprensa autorizada, com o aquecimento coordenado pelo preparador físico Reverson Pimentel. Enquanto isso, o treinador de goleiros, Mauri Lima, fazia um trabalho específico com os arqueiros Gabriel Grando e Caíque, além dos atletas dos Sub-20, Thiago Beltrame e Guilherme Leal.

Com os portões fechados, o técnico Renato Portaluppi passou a atividade para a parte técnica e tática com um trabalho coletivo tendo a presença de alguns atletas das categorias de base. O comandante gremista começou a encaminhar a equipe que deve entrar em campo na Arena, na próxima quarta-feira.

A partir dos trabalhos de domingo (15), todas as sessões de treinamento no CT passam a ser fechadas.

