Grêmio “O Inter vence o GreNal e só se fala no Renato”, diz presidente do Grêmio após polêmica com o treinador

Por Lorenzo Rivero | 14 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A vitória do Inter acabou ficando apagada pelas declarações envolvendo o presidente e o treinador gremista (foto) Foto: Reprodução Guerra falou a frase em uma conversa indo para o estacionamento do CT Luiz Carvalho (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após toda a polêmica entre Grêmio, o técnico Renato Portaluppi e o presidente Alberto Guerra, o mandatário gremista voltou a causar polêmica no CT Luiz Carvalho. Depois de dizer que estava tudo “zero a zero” entre o treinador e o clube, Guerra comentou sobre a repercussão do caso e disse que a situação foi maior do que a vitória do Inter no clássico GreNal.

Ao mesmo tempo que comentou que estava tudo certo, Guerra soltou a frase que chamou atenção dos jornalistas presentes no CT gremista. “É grande esse Renato. O Inter vence o GreNal e só se fala no Renato”, comentou Alberto Guerra.

A vitória do Inter acabou ficando apagada pelas declarações envolvendo o presidente e o treinador gremista. Após a derrota para o Inter por 3 a 2, o dirigente comentou sobre o ocorrido e se demonstrou irritado com a situação. Além disso, Guerra afirmou que não esperava a atitude do treinador por causa do resultado na partida.

“Do segurança ao presidente, do faxineiro ao CEO, ninguém no Grêmio concordou com essa decisão, foi uma decisão unilateral do treinador, entendemos, ele tem compromisso amanhã de manhã. Achamos que ele deveria estar aqui dando suas explicações, mas é uma decisão que ele tomou e internamente vamos avaliar isso”, disse Alberto Guerra.

“Ele tinha compromisso e saiu, eu não poderia trancar a porta e dizer “tu não sai daqui”. É isso, internamente vamos avaliar, falar com ele na reapresentação. Importante que eu expresse que o presidente não está de acordo, Conselho de Administração não está de acordo”, completou Guerra,

Com a polêmica estabelecida, os torcedores nas redes sociais chegaram a comentar sobre uma possível demissão do treinador. Na mesma entrevista, o presidente descartou esta possibilidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/o-inter-vence-o-grenal-e-so-se-fala-no-renato-diz-presidente-do-gremio-apos-polemica-com-treinador/

“O Inter vence o GreNal e só se fala no Renato”, diz presidente do Grêmio após polêmica com o treinador

2023-10-14