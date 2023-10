Inter Inter continua a preparação para a partida contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2023

O duelo com o Bahia acontece na quarta-feira (18), às 21h30min, na Arena Fonte Nova Foto: Ricardo Duarte/Inter O duelo com o Bahia acontece na quarta-feira (18), às 21h30, na Arena Fonte Nova (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O grupo do Inter segue treinando para a sequência do Campeonato Brasileiro. Na manhã deste sábado (14), o elenco foi ao gramado do CT Parque Gigante e realizou atividades intensas sob o comando da comissão técnica.

O treinador Eduardo Coudet realizou exercícios de posse de bola, pressão para desarmar o adversário e muita troca de passes. Depois, o elenco foi dividido em quatro equipes e fizeram mini-jogos em curto espaço.

A preparação é com foco total na reta final do Brasileirão. Com a vitória no clássico GreNal, o Colorado já mira mais um resultado positivo para seguir subindo na tabela de classificação.

A comissão técnica tem mais três dias de trabalho pela frente até viajar para Salvador. O duelo com o Bahia acontece na quarta-feira (18), às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada da competição nacional.

