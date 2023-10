Inter Inter atinge a marca de 129 mil sócios após a eliminação na Libertadores e vitória no GreNal

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Colorado levou quase 90 mil pessoas ao Beira-Rio nos duelos contra Fluminense e Grêmio Foto: Ricardo Duarte/Inter Colorado levou quase 90 mil pessoas ao Beira-Rio nos duelos contra Fluminense e Grêmio (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A resposta dada com os 39 mil torcedores presentes no clássico GreNal foi considerada mais uma prova de fidelidade. Mesmo com a eliminação na Libertadores da América, o Inter ganhou mais 500 novos sócios, além de ter alcançado o número de 129 mil sócios ativos cadastrados.

Mesmo com a eliminação para o Fluminense, os torcedores do clube gaúcho mantiveram o apoio e confirmaram presença para empurrar o time, que venceu o Grêmio por 3 a 2 no último domingo (08), no estádio Beira-Rio.

O carinho do torcedor foi valorizado pelo presidente do Inter, Alessandro Barcellos. O mandatário agradeceu aos torcedores e já os conclamou para as rodadas restantes no Beira-Rio.

“É muito importante para o clube, dando essa liga, mostrando ao torcedor a entrega. Precisamos deles. São mais seis partidas em casa e a presença do torcedor será fundamental”, disse o mandatário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-atinge-a-marca-de-129-mil-socios-apos-a-eliminacao-na-libertadores-e-vitoria-no-grenal/

Inter atinge a marca de 129 mil sócios após a eliminação na Libertadores e vitória no GreNal

2023-10-14