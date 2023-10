Mundo Museu do Louvre, em Paris, na França, é evacuado e fechado após ameaça de bomba

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2023

A França foi colocada em alerta de segurança máximo na sexta-feira (13), depois que um homem de 20 anos esfaqueou um professor até a morte

O museu do Louvre, em Paris, na França, foi evacuado e fechado neste sábado (14) em decorrência de uma ameaça de bomba, disse a porta-voz do Ministério do Interior, Camille Chaize. Segundo policiais no local, o alerta foi emitido por volta das 10h [5h, horário de Brasília] e fechado às 12h [5h, horário de Brasília].

Além disso, o Palais Royal, palácio datado do século 17, também foi fechado, assim como o Palácio de Versalhes. Algumas estações de metrô também foram fechadas. Segundo o policial, a previsão é que esses locais sejam reabertos neste domingo (15).

A França foi colocada em alerta de segurança máximo na sexta-feira (13), depois que um homem de 20 anos esfaqueou um professor até a morte e feriu gravemente outras duas pessoas em uma escola na cidade de Arras, no norte do país.

O país europeu tem sido alvo de uma série de ataques islâmicos ao longo dos anos. O pior deles foi um ataque simultâneo de homens armados e homens-bomba a locais de entretenimento e cafés em Paris, em novembro de 2015.

Para reforçar a segurança, o presidente da França, Emmanuel Macron, ordenou a mobilização de até 7 mil agentes de polícia para contribuir com as patrulhas de segurança. O governo francês também reforçou a segurança em lugares judaicos, como sinagogas e escolas.

2023-10-14