Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2023

De acordo com informações da organização, mais de 2 mil ficaram feridas Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) afirmou que mais 700 crianças foram mortas na Faixa de Gaza e outras 2.450 foram feridas desde o último sábado, quando o conflito entre o Hamas e Israel começou. A informação foi dada por uma porta-voz à rede de TV CNN, citando fontes locais.

“De acordo com os últimos relatórios das autoridades de saúde locais e da mídia, pelo menos 2.215 palestinos foram mortos, incluindo mais de 700 crianças, e mais de 8.714 pessoas ficaram feridas, incluindo mais de 2.450 crianças”, disse a porta-voz da organização Sara Al Hattab, neste sábado (14).

Na sexta-feira (13), um ataque na rota segura para saída dos palestinos em Gaza deixou 70 mortos, entre eles, muitas crianças e mulheres.

“A matança de crianças tem de acabar”, disse o porta-voz da Unicef James Elder em um comunicado divulgado na sexta-feira. “As imagens e histórias são claras: crianças com queimaduras horríveis, ferimentos de morteiro e membros perdidos. E os hospitais estão totalmente sobrecarregados para tratá-los.”

Ainda no sábado de manhã, terminou o prazo dado por Israel para que moradores da Cidade de Gaza e todo o norte da Faixa de Gaza deixassem suas casas. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, durante uma visita a soldados da infantaria nas proximidades de Gaza, afirmou que “a próxima fase está chegando”.

O Exército de Israel concentrou veículos militares nos arredores de Erez, ao norte da fronteira norte de Gaza com Israel. Com o fim do prazo para retirada do norte de Gaza, as atenções se voltam a uma possível ofensiva por terra.

