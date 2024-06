Futebol Grêmio tenta superar má fase em duelo contra o Atlético-GO nesta quarta

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2024

Grêmio acumula seis derrotas consecutivas e está no Z4. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Buscando deixar para trás a má fase, o Grêmio enfrenta nesta quarta-feira (26) o Atlético-GO pelo Campeonato Brasileiro. O duelo ocorre às 20h, no Estádio Antônio Accioly, pela 12ª rodada.

O Tricolor acumula seis derrotas seguidas no Brasileirão, incluindo um clássico Grenal, e ocupa a 19ª posição, com seis pontos. O Atlético-GO, por outro lado, vai em busca da vitória, para se manter longe da zona do rebaixamento. O Dragão é o 16º colocado na tabela, com 9 pontos ganhos.

Apesar de ter dois jogos a menos devido a paralisação forçada do torneio pela tragédia no Rio Grande do Sul, a situação do Grêmio na competição preocupa. O time vive má fase, não rendendo em campo o esperado e enfrentando dificuldades para superar desfalque por lesão ou convocação para a Copa América. Por estes motivos, Diego Costa, Villasanti e Soteldo seguem fora.

Reserva, Nathan Fernandes também poderá perder a partida caso seja punido pelo STJD (julgamento será na quarta-feira, antes da partida). A boa notícia é o retorno de Kannemann à defesa.

Já o time goiano não vence há duas partidas na Série A, sendo uma derrota para o Criciúma e um empate com o Cuiabá, no último compromisso. Assim, tentará aproveitar o fator casa para evitar entrar na zona de rebaixamento. O técnico interino Anderson Gomes conta com o retorno do goleiro Ronaldo, que cumpriu suspensão. Vagner Love e Danielzinho também estão fora, visto que foram negociados pelo clube.

