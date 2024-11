Grêmio Grêmio visita o Palmeiras no Allianz Parque pelo Brasileirão; acompanhe

8 de novembro de 2024

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A partida entre Palmeiras e Grêmio acontece nesta sexta-feira (8), às 21h30min, no Allianz Parque, em São Paulo. O jogo é válido pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela, o clube paulista ocupa o segundo lugar, com 61 pontos, 7 de diferença para o líder Botafogo. Já o Tricolor, está na 11ª posição, com 39 pontos, e vai em busca de se afastar de vez da zona de rebaixamento e conquistar uma vaga para a Copa Sul-Americana de 2025.

Com seis rodadas restantes, o Palmeiras vê o Grêmio como uma oportunidade de se aproximar ainda mais do líder da competição, sonhando ainda com um possível tricampeonato. O clube gaúcho vem de empate contra o Fluminense, no Maracanã, por 2 a 2. Em sua segunda partida seguida fora de casa, almeja ganhar pelo menos um ponto contra o segundo colocado.

