Na noite desta segunda-feira (30), às 18h, Grêmio e Goiás se enfrentam na Arena do Grêmio, em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que estava marcada para o dia 30/08, foi adiada por conta da decisão do Campeonato Gaúcho. Atualmente o tricolor é o 8º, na tabela com 34 pontos, podendo, em caso de vitória, igualar a pontuação com Santos, Palmeiras e o Inter.