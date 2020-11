Esporte Gringos: Grêmio atualiza Churín e Pinares na lista de inscritos na Libertadores

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

César Pinares e Diego Churín antes de Grêmio e Corinthians pelo Brasileirão. Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Nos últimos dias, o Grêmio atualizou a lista de jogadores inscritos na Libertadores. Agora, com Diego Churín e César Pinares, o Grêmio aumenta o número de inscritos, com 47 jogadores – o máximo é 50. À disposição, os dois podem atuar na partida contra o Guarani, na próxima quinta-feira (25), no Paraguai, pelo jogo da ida das oitavas de final da competição.

Churín herdou o número 26 do ex-zagueiro e lateral-esquerdo Marcelo Oliveira, que se aposentou e hoje faz parte da comissão técnica do tricolor. Enquanto Pinares substituiu o lateral-direito Ericson, do time sub-23, e ficou com a camisa 43.

Churín e Pinares ficam à disposição para o jogo de ida das oitavas de final contra Guaraní na próxima quinta-feira, às 21h30, no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. A partida de volta será na quinta-feira da semana que vem, dia 3 de dezembro, às 21h30, na Arena.

Antes de decidir se avança às quartas da Libertadores, o Grêmio enfrentará o Goiás no domingo, na Arena, em jogo atrasado da 6ª rodada do Brasileirão. Confira a lista de jogadores inscritos: Paulo Victor Victor Ferraz Pedro Geromel Kannemann Lucas Araújo Ruan Matheus Henrique Maicon Luiz Fernando Robinho Everton Bruno Cortez Rodrigues David Braz Darlan Lucas Silva Orejuela Isaque Ferreira Thaciano Jean Pyerre Julio Cesar Alisson Brenno Pepê Diego Churín Vanderlei Paulo Miranda Diego Souza Patrick Da Silva Diogo Barbosa Jefferson Jhonata Varela Vinicius Machado Guilherme Guedes Rildo Elias Guilherme Azevedo Fabrício Leonardo Gomes Matheus Nunes César Pinares Emanuel Heitor Victor Bobsin Fernando Henrique

* Por supervisão de: Marjana Vargas

