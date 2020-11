Esporte Grêmio faz último treino em São Paulo antes de embarcar para o Paraguai

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 24 de novembro de 2020

O Tricolor retomou os treinamentos com foco no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, contra o Guarani. A atividade que antecedeu á viagem para o Paraguai, aconteceu na manhã desta terça-feira (24), no CT das categorias de base do Palmeiras, em Guarulhos. O Grêmio permaneceu na capital paulista após empate em a 0 a 0 com a equipe do Corinthians.

Sob comando do técnico Renato Portaluppi, houve aquecimento na primeira parte, e logo após, um treino dedicado à manutenção da troca de passes rápidas, em curto espaço, e posse de bola. Após a atividade, a delegação iniciou viagem para Assunção, onde joga a primeira partida de ida das oitavas de final da Libertadores da América. O jogo acontece nesta quinta, às 21h30, no Estádio Defensores del Chaco.

Sem Kannemann, suspenso, quem deve ser seu substituto é David Braz. Nas laterais, a dúvida de Renato Portaluppi se mantem entre Orejuela e Victor Ferraz. A tendência é que Ferraz seja o titular na equipe gremista.

O Tricolor embarcou no início da tarde, no Aeroporto de Internacional de Guarulhos, e chega por volta de 15h40, em Assunção. A última atividade antes do duelo acontece na tarde desta quarta-feira, em um campo da Conmebol, localizado em frente ao hotel onde o Tricolor estará hospedado, às 15h30.

A partida contra o Guarani acontece quinta-feira (26), às 21h30, no Estádio Defensores Del Chaco.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

