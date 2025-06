Agro Gripe aviária: 17 países suspendem embargo às exportações de carne de frango e outros subprodutos do Brasil

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2025

Mercados de destino importantes para as exportações de carne de frango do Brasil, como China e União Europeia continuam fechados Foto: Arquivo/EBC Mercados de destino importantes para as exportações de carne de frango do Brasil, como China e União Europeia continuam fechados. (Foto: Arquivo/EBC) Foto: Arquivo/EBC

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informou nessa terça-feira (24) que 17 países retiraram as restrições à importação de carne de frango e outros subprodutos de aves do Brasil. A volta dos parceiros comerciais se deve ao fato de o governo brasileiro ter declarado oficialmente à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), na última quarta-feira, que o país está livre da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP).

De acordo com a pasta, Argélia, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Egito, El Salvador, Iraque, Japão, Lesoto, Líbia, Marrocos, Mianmar, Montenegro, Paraguai, República Dominicana, Sri Lanka, Vanuatu e Vietnã suspenderam o embargo aos produtos brasileiros.

Em maio, foi registrado o primeiro foco de gripe aviária no país, em uma granja comercial em Montenegro (RS). Desde a total desinfecção do estabelecimento até 28 dias depois, não foi registrado mais nenhum novo caso da doença em aves que seriam comercializadas. Algumas suspeitas foram descartadas e as confirmadas ocorreram em animais silvestres ou de subsistência.

“O Mapa permanece em articulação com as autoridades sanitárias dos países importadores, prestando, de forma ágil e transparente, todas as informações técnicas necessárias sobre o caso. As ações adotadas visam garantir a segurança sanitária e a retomada segura das exportações o mais breve possível”, destacou o órgão.

Mercados de destino importantes para as exportações de carne de frango do Brasil, como China e União Europeia continuam fechados para todo o País. Outros, como Arábia Saudita, Rússia e Coreia do Sul, restringiram o embargo ao Rio Grande do Sul. E três países limitaram a medida ao município gaúcho de Montenegro.

Veja abaixo como está a situação atual das restrições às exportações brasileiras.

Suspensão total das exportações de carne de aves do Brasil:

* Albânia;

* Argentina;

* Canadá;

* Chile;

* China;

* Filipinas;

* Índia;

* Macedônia do Norte;

* Malásia;

* Mauritânia;

* Paquistão;

* Peru;

* Timor-Leste;

* União Europeia;

Uruguai.

Suspensão restrita ao Rio Grande do Sul:

* África do Sul;

* Angola;

* Arábia Saudita;

* Armênia;

* Bahrein;

* Bielorrússia;

* Cazaquistão;

* Coreia do Sul;

* Cuba;

* Kuwait;

* México;

* Namíbia;

* Omã;

* Quirguistão;

* Reino Unido;

* Rússia;

* Tajiquistão;

* Turquia;

* Ucrânia.

Suspensão limitada ao município de Montenegro:

* Catar;

* Emirados Árabes Unidos;

* Jordânia.

2025-06-24