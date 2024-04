Rio Grande do Sul Guaíba terá a segunda maior escadaria do Brasil composta por desenhos de mosaico em ladrilhos

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2024

O Projeto Escadaria 14 de Outubro tem como objetivo fomentar o turismo e a cultura, em Guaíba. Foto: Ivan Guerra O Projeto Escadaria 14 de Outubro tem como objetivo fomentar o turismo e a cultura, em Guaíba. (Foto: Ivan Guerra) Foto: Ivan Guerra

Nesta sexta-feira (5) acontece a inauguração do projeto artístico de mosaico em ladrilho nos degraus da Escadaria 14 de Outubro, de Guaíba (RS). Totalmente revitalizada, ela torna-se a segunda maior do Brasil composta por desenhos de mosaico em ladrilhos.

Realizado pela prefeitura de Guaíba, pelo Secretário de Turismo e de Cultura, Ivo Schergl Jr., por meio da Lei de Incentivo Estadual, a obra conta fatos históricos ocorridos durante a Guerra dos Farrapos em fotogramas em cada lance da Escada, a na qual a proponente é a produtora Cultura e Cidadania.

No topo da Escadaria, é possível visitar dois locais históricos: Museu do Gaúcho (entrada gratuita), que conta a história da Revolução Farroupilha por meio das cidades históricas do estado; e Casa de Gomes Jardim (R$ 10,00), patrimônio histórico relacionado à Revolução Farroupilha, onde os principais líderes Farrapos planejaram a invasão de Porto Alegre.

Além disso, lá também está localizado o Cipreste Farroupilha, monumento natural localizado na Praça Gomes Jardim, símbolo histórico da região, presente no hino, no brasão e na cultura local. Estima-se que o cipreste tenha mais de 300 anos.

História

A Escadaria 14 de Outubro, cujo nome homenageia a fundação da cidade, datada em 14 de outubro de 1926, está localizada em frente ao Pier de Guaíba e oferece ampla visão para o Lago Guaíba e a Ilha das Pedras Brancas. A escadaria foi construída no lugar da antiga Lomba do Inferno, uma rua muito íngreme que existia no local. E, para facilitar a visita, está à disposição o Catamarã CatSul, que sai de Porto Alegre e atraca no terminal Guaíba, há duas quadras da escadaria.

Programação

• 19h às 20h30: Show de Abertura

Grupo Quarteto Coração de Potro

• 20h30 às 21h: Solenidade de entrega do Projeto Escadaria 14 de Outubro

• 21h às 22h30

Show de Encerramento

Gaúcho da Fronteira

