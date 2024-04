Rio Grande do Sul Prefeitura de Xangri-Lá amplia frota da Saúde com a aquisição de duas vans

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2024

Prefeito em exercício Frederico Freire Figueiró realizou a entrega oficial. Foto: Divulgação/Prefeitura de Xangri-Lá Prefeito em exercício Frederico Freire Figueiró realizou a entrega oficial. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Xangri-Lá) Foto: Divulgação/Prefeitura de Xangri-Lá

Na tarde desta terça-feira (2), o prefeito em exercício de Xangri-Lá, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, Frederico Freire Figueiró, realizou a entrega oficial de duas vans à Secretaria Municipal de Saúde.

“A aquisição dessas vans reforça nossa frota, proporcionando mais conforto e ampliando a capacidade de transporte para membros da comunidade que precisam se deslocar para realizar procedimentos de saúde fora do município”, afirmou a secretária municipal de saúde Elizabete Zimmer.

Estiveram presentes no ato o secretário municipal da fazenda, Alberto Cabelleira, a secretária municipal de educação, Luzia Brehm, o coordenador interino do setor de frotas, Leandro Ortiz, além de Sebastião Prudêncio encarregado do almoxarifado da secretaria de saúde e a vereadora Luzia Barbosa Netto.

