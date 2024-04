Acontece Iniciativa do TRE-RS, Diálogos com a Sociedade esclarece dúvidas sobre as Eleições de 2024

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2024

Inteligência artificial, assédio eleitoral, federação partidária e segurança da urna eletrônica foram temas abordados no evento desta terça (2). Foto: Luiza Menezes/TRE-RS Foto: Luiza Menezes/TRE-RS

Na tarde desta terça-feira (2), o Tribunal Regional Eleitoral do estado (TRE-RS), por meio da Escola Judiciária Eleitoral Ministro Paulo Brossard de Souza Pinto (EJERS) promoveu a audiência pública “Diálogos com a Sociedade – Urna Eletrônica e Eleições 2024”. O encontro, que aconteceu no plenário da instituição, teve como objetivo proporcionar um momento para a sociedade esclarecer suas dúvidas sobre assuntos fundamentais para a democracia brasileira.

Foram debatidos temas que estarão presentes nas próximas eleições, como inteligência artificial, assédio eleitoral, federação partidária e segurança da urna eletrônica. Para isto, representantes da Justiça Eleitoral gaúcha responderam perguntas previamente formuladas.

Ao abrir o evento, a presidente do TRE-RS, desembargadora Vanderlei Teresinha Kubiak, garantiu que o diálogo é a base da comunicação, e o debate de ideias é extremamente importante, ressaltando que a Justiça Eleitoral preza, assim, pelo fortalecimento da democracia. Também defendeu que a transparência é um dos fatores para a confiança do processo eleitoral, e o exercício da democracia passa pela participação ativa da sociedade.

O diretor da EJERS, desembargador Jorge Luis Dall’Agnol, aproveitou a oportunidade para expor projetos que serão implantados pela Escola Judiciária e que estão em fase de estudos, como o que visa a treinar formadores de opinião que possam trabalhar com a educação midiática e informacional.

O vice-presidente e corregedor do TRE-RS, desembargador Voltaire de Lima Moraes, elogiou o evento, garantindo que a sua realização reflete como a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul irá se dirigir a todo o eleitorado gaúcho nas próximas eleições, com preocupação em transmitir aos eleitores as informações corretas para que possam formar seus juízos de convencimento.

Também prestaram esclarecimentos sobre as próximas eleições a diretora-geral, Ana Gabriela Veiga; o secretário Judiciário, Rogério de Vargas, e o secretário de Tecnologia da Informação, Daniel Wobeto.

Iniciativa do TRE-RS, Diálogos com a Sociedade esclarece dúvidas sobre as Eleições de 2024

