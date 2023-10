Porto Alegre Guaíba volta a ultrapassar cota de inundação no bairro Arquipélago, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2023

Também houve elevação na régua do Cais Mauá, que atingiu 2,48 metros Foto: Alex Rocha/PMPA (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O Lago Guaíba voltou a ultrapassar a cota de inundação na manhã desta quinta-feira (12), na régua instalada na Ilha da Pintada, em Porto Alegre. Segundo a Defesa Civil de Porto Alegre, a medição mais recente foi de 2,28 metros – oito centímetros superior ao nível que indica a possibilidade de inundações nas ruas próximas à margem.

Também houve elevação na régua do Cais Mauá, que atingiu 2,48 metros. A cotação é apenas dois centímetros inferior à cota de alerta. “Permanecemos monitorando a evolução do panorama nas áreas ribeirinhas”, afirma o coordenador-geral da Defesa Civil, Evaldo Rodrigues de Oliveira Júnior.

A Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) soma 80 pessoas acolhidas no abrigo provisório da Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada. Dessas, 51 são adultos e 29 crianças. As demais estruturas foram desmobilizadas em razão do retorno de boa parte das famílias às suas casas.

Monitoramento

A sala de situação do Centro Integrado de Coordenação de Serviços acompanha a evolução das demandas relacionadas ao clima em Porto Alegre. Atualizações em tempo real podem ser obtidas no Twitter do Ceic-POA.

Emergências

Em caso de dúvidas e emergências, ligue para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193). Os serviços da prefeitura podem ser solicitados por meio do sistema 156 (telefone, site e aplicativo).

