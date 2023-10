Porto Alegre Operação Ferros-Velhos aumenta número de interdições em 67%, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2023

Ao todo, 17 imóveis foram fechados até dezembro após a constatação de irregularidades no funcionamento

A Operação Ferros-Velhos, força-tarefa permanente de combate aos crimes de furto e receptação em Porto Alegre, aumentou em 67% o número de interdições na comparação entre 2022 e 2023. A ofensiva, coordenada pela SMSEG (Secretaria Municipal de Segurança), teve início em julho do ano passado.

Ao todo, 17 imóveis foram fechados até dezembro após a constatação de irregularidades no funcionamento. Neste ano, o total chega a 28. O número de autuações também cresceu, passando de 15 para 50. Neste caso, a elevação foi de 233%. O fenômeno se repetiu nas notificações, que apresentaram alta de 52%.

“Além da redução dos indicadores de criminalidade, a operação objetiva a regularização do setor. As sanções administrativas são acompanhadas de uma série de orientações para que os empreendedores possam voltar a operar dentro das regras impostas pelo município”, afirma o secretário adjunto de Segurança, Comissário Zottis.

A comparação entre o balanço das ações realizadas em 2022 e o levantamento parcial de 2023, que leva em consideração todas as operações realizadas até 11 de outubro, revela ainda a redução do total de prisões. No ano passado, foram 33. Enquanto isso, neste ano, o total é de 23. A queda é de 30%.

“Consideramos este dado positivo, uma vez que representa a redução dos casos graves identificados pelos agentes. As leis que consolidaram as diretrizes do setor são recentes e, por isso, é natural que haja um período de adaptação por parte dos proprietários”, ressalta.

Somente neste ano, a Operação Ferros-Velhos recuperou 644 quilos de fios furtados, 14 luminárias tiradas das ruas de Porto Alegre, uma placa de trânsito e peças de contêineres do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana). As ações foram intensificadas em março, quando houve o pico de ataques às estruturas de cobre na Capital.

Integração

Além dos órgãos de segurança municipais, a ofensiva conta com o apoio das forças estaduais – como, por exemplo, Brigada Militar e Polícia Civil. Também participam a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) e as empresas fornecedoras de sinal de telefonia e energia elétrica.

Operação Ferros-Velhos

A ofensiva foi criada há um ano para intensificar o combate aos crimes de furto e receptação. Desde então, a operação – que mobiliza órgãos municipais e estaduais – efetuou uma série de prisões, resultando na apreensão de materiais furtados e na interdição e autuações de ferros-velhos.

Denúncias

A orientação é que o cidadão auxilie as forças de segurança e fiscalização, informando ações suspeitas por meio dos telefone 153 e 156, ou pelo aplicativo 156+POA. Os serviços são gratuitos e funcionam 24 horas por dia.

