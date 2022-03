Mundo Guerra na Ucrânia completa um mês com mais de 3 milhões e 700 mil refugiados

Por Redação O Sul | 26 de março de 2022

Menina ucraniana fugindo do conflito se aquece do frio em Berdyszcze, na Polônia. (Foto: Tom Remp/UNICEF)

No momento que a invasão russa à Ucrânia completou um mês, a ONU (Organização das Nações Unidas) fez um alerta para o aumento das mortes entre civis e do sofrimento humano em cidades, vilas e vilarejos em toda a Ucrânia. Desde 24 de fevereiro, pelo menos 1.035 civis foram mortos e pelo menos 1.650 ficaram feridos, segundo levantamento do escritório de direitos humanos da ONU. No entanto, o número provavelmente é muito maior em locais onde houve combates intensos, em particular Mariupol e Volnovakh.

Segundo da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), mais de 3,7 milhões de pessoas já fugiram do país e cerca de 13 milhões de pessoas estão retidas nas áreas afetadas ou incapazes de sair devido a riscos de segurança elevados.

Desde fevereiro, a ONU e seus parceiros entregaram mais de 2.700 toneladas de alimentos e suprimentos médicos e mais de 1.100 toneladas de itens de água, saneamento e higiene. Outras 5.500 toneladas de suprimentos já estão sendo distribuídas ou estão a caminho.

A violência em curso na Ucrânia deixa milhões de pessoas “com medo constante” de bombardeios indiscriminados, alertou a ONU na sexta-feira (25), no momento que a invasão russa completa um mês. A Organização também detalhou alguns dos esforços da ajuda humanitária.

Temendo por suas vidas – Falando de Lviv, Billing acrescentou que milhões de ucranianos “vivem em constante medo de bombardeios indiscriminados e pesados”, em meio ao bombardeio sistemático de cidades, vilas, hospitais, escolas e abrigos que os forçou a se abrigar em bunkers, dia e noite.

Com raízes há muito estabelecidas na assistência à Ucrânia, o foco atual do ACNUR dentro do país é fornecer alívio imediato aos que fogem da guerra, fornecendo proteção, abrigo, dinheiro de emergência e outros tipos de assistência. As equipes do ACNUR e parceiros locais foram mobilizados em pontos de fronteira, em centros de trânsito e recepção.

A ONU continua a pressionar para alcançar as populações de maior risco no leste da Ucrânia, em Kharkiv, Donetsk, Luhansk, bem como no sul, em Kherson e Kiev.

“Eles estão bloqueados nessas áreas cercadas ou onde as estradas estão agora inacessíveis, devido a minas e, por exemplo, veículos queimados. Esta tem sido uma das razões pelas quais é tão difícil chegar a Mariupol”, explicou a funcionária do ACNUR.

Ecoando essa terrível avaliação, o Programa Mundial de Alimentos da ONU (WFP) explicou que a cadeia de abastecimento alimentar do país estava “quebrada”. Falando a jornalistas em Genebra, o porta-voz do WFP, Tomson Phiri, disse que os sistemas existentes que alimentam dezenas de milhões na Ucrânia estavam “desmoronando, (com) caminhões e trens destruídos, aeroportos bombardeados, pontes derrubadas, supermercados esvaziados e armazéns esvaziados”.

