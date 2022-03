Mundo Neste sábado, cidades do mundo inteiro vão apagar as luzes na “Hora do Planeta”

Por Redação O Sul | 26 de março de 2022

O Cristo Redentor terá sua iluminação apagada para mostrar apoio à campanha. Foto: Divulgação O Cristo Redentor terá sua iluminação apagada para mostrar apoio à campanha. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Esta noite, pelo 15º ano consecutivo, pessoas de todo o mundo apagarão suas luzes por uma hora. É parte de uma campanha global de base chamada Hora do Planeta.

O que é a Hora do Planeta?

A Hora do Planeta é uma tradição anual iniciada pela ONG ambientalista World Wildlife Fund (WWF) em 2007 em Sydney, Austrália, para aumentar a conscientização sobre as mudanças climáticas. Participantes em mais de 190 países apagarão suas luzes por uma hora neste sábado (26).

Marcos globais

A Ópera de Sydney, o Portal da Índia, o Beijing Phoenix Center na China, o Portão Brandenburg na Alemanha, o Coliseu na Itália, o Empire State Building nos Estados Unidos e o Cristo Redentor no Brasil terão suas iluminações apagadas para mostrar apoio à campanha.

Qual é o objetivo da Hora do Planeta?

O WWF descreve o evento como um símbolo de “unidade” e “esperança” para um futuro sustentável.

“A Hora do Planeta visa aumentar a conscientização e desencadear conversas globais sobre proteção da natureza, combate à crise climática e trabalhar juntos para moldar um futuro melhor para todos nós”, diz o WWF no site da Hora do Planeta.

A campanha Hora do Planeta levou a outras ações relacionadas à contenção das mudanças climáticas. O capítulo do WWF em Uganda, por exemplo, criou a primeira “Floresta da Hora do Planeta” em 2013.

Além disso, a Argentina usou sua campanha da Hora do Planeta de 2013 para ajudar a aprovar um projeto de lei do Senado para uma Área Marinha Protegida de 3,4 milhões de hectares no país, de acordo com o WWF.

Como posso participar?

Você pode marcar a Hora do Planeta desligando as luzes das 20h30min às 21h30min no seu fuso horário local.

O site oficial da Hora do Planeta sugere sete maneiras pelas quais os apoiadores podem passar suas horas sem luzes, incluindo se reconectando com a natureza e participando de eventos locais da Hora do Planeta em suas comunidades.

O WWF também recomenda que os apoiadores “realizem isso além da hora, seja apoiando um projeto local do WWF, se envolvendo em campanhas da Hora do Planeta em seu próprio país, ou iniciando o movimento em sua própria comunidade”.

