Guilherme Boulos vai à Justiça contra Pablo Marçal após insinuação sobre ser consumidor de drogas

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2024

Justiça mandou Marçal tirar do ar posts em que associa Boulos ao uso de cocaína. (Foto: Reprodução)

Candidato do PSol à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos decidiu acionar a Justiça contra seu adversário Pablo Marçal (PRTB). O movimento ocorre após o psolista ser chamado de “cheirador de cocaína” em debate ocorrido na última quinta-feira (8). O ex-coach colocou um dedo no nariz ao fazer uma pergunta a Boulos e, em entrevista a jornalistas, acusou o adversário psolista de consumir drogas. Ao ser questionado se teria prova do que afirmou, disse que apresentaria “na hora certa”.

Na sexta (9), a Justiça Eleitoral atendeu a um pedido da campanha do candidato do PSOL em São Paulo, Guilherme Boulos, e mandou o também candidato Pablo Marçal (PRTB) remover publicações de suas redes sociais em que associa o psolista, “através de falas e gestos”, ao uso de cocaína.

Em decisão liminar, o juiz Rodrigo Marzola Colombini considerou que os vídeos de Marçal “possuem conteúdo unicamente difamatório à pessoa do autor, sem qualquer relevância político-eleitoral”. O magistrado também afirmou que a associação feita pelo candidato do PRTB não é acompanhada por “qualquer comprovação, mesmo que indiciária”.

Marçal vinha ameaçando, desde a convenção realizada pelo seu partido no último dia 4, divulgar supostos laudos que mostrariam que há dois adversários “cheiradores de cocaína”. Durante e após o debate organizado na quinta-feira pela TV Bandeirantes, o empresário fez gestos com o nariz comumente usados para se referir a usuários de drogas inaláveis quando falava de Boulos. Também disse que o psolista frequenta “biqueiras” da cidade para buscar “o que mais lhe agrada”. Trechos desses momentos foram publicados por Marçal no Instagram, no X e no TikTok.

O juiz eleitoral deu 24 horas para que o candidato do PRTB apague as publicações, e também cobrou resposta da defesa no mesmo prazo. O magistrado da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo pediu ainda que Boulos apresente o texto que pretende divulgar caso seja concedido a ele direito de resposta.

Na representação à Justiça, os advogados de Boulos afirmaram que Marçal se comporta como um “sociopata”. Os defensores do deputado também denunciaram o adversário por suposta divulgação de notícias falsas com o intuito de influenciar o pleito eleitoral e suposto crime contra a honra de Boulos.

“Não satisfeito em baixar o nível do debate proposto, o requerido, em comportamento próprio de um sociopata, repetiu os absurdos em entrevista realizada após o debate e publicou em suas redes sociais vídeos em que repete os ataques à honra do peticionário”, escreveram.

