Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2024

As atletas já vinham integrando o elenco em preparação para a competição mundial Foto: Divulgação As atletas já vinham integrando o elenco em preparação para a competição mundial. Foto: Divulgação

A meio-campista Adri Aldana e a goleira Araceli foram convocadas pela Seleção Paraguaia para a Copa do Mundo Feminina Sub-20. O anúncio foi feito no início desta semana, pelo técnico Fabio Fukomoto. As atletas já vinham integrando o elenco em preparação para a competição mundial.

Atletas da Base das Gurias Gremistas, Adri Aldana e Araceli participaram diretamente da conquista albirroja do vice-campeonato da Sul-Americana Sub-20 neste ano. Ambas foram titulares na campanha que carimbou a vaga do time ao Mundial da categoria.

Antes da convocação definitiva para o torneio, a dupla já havia sido convocada para jogos preparatórios. Em maio, elas foram relacionadas para amistosos diante do Santos, Ferroviária e Corinthians. E em julho, para período de treinamentos junto ao elenco paraguaio.

Será a terceira participação do Paraguai no Mundial Feminino Sub-20. A edição desse ano acontece na Colômbia, de 31 de agosto a 22 de setembro. As albirrojas estão no Grupo C, junto com as Seleções da Espanha, Estados Unidos e Marrocos. A estreia das paraguaias está marcada para o dia 1º de setembro, domingo, diante das marroquinas.

