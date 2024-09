Grêmio Gurias Gremistas goleiam por 4 a 0 o Pelotas e estão na semifinal do Gauchão Feminino Sub-15

Tricolor aplicou 4 a 0 fora de casa e segue na liderança do Estadual da categoria Foto: Victor Lannes Foto: Victor Lannes

Neste domingo (08), as Gurias Gremistas aplicaram mais uma goleada no Campeonato Gaúcho Feminino Sub-15 e garantiram vaga antecipada na semifinal do estadual. O Tricolor fez 4 a 0 sobre o Pelotas, fora de casa, e segue na liderança da competição. Os gols do Grêmio foram marcados por Rafinha (duas vezes), Mari Gigante e Sara.

O jogo na Boca do Lobo, na região Sul do estado, inicialmente estava marcado para a tarde de sábado, mas foi transferido para a manhã de domingo. Iniciando às 10h, o duelo teve três gols gremistas já no primeiro tempo: Rafinha anotou seus dois e Mari Gigante ampliou.

Na segunda etapa, Sara fechou a conta para o Tricolor. O duelo teve domínio das Gurias Gremistas, com muitas chances de gol. O técnico Marcelo Sacknies aproveitou a partida para também testar e dar tempo de jogo às atletas relacionadas.

O Grêmio engata assim sua segunda vitória e goleada em sequência no estadual. Na rodada anterior, o time havia aplicado 12 a 0 no Flamengo de São Pedro, em jogo com mando Tricolor. Com o resultado deste domingo, o Imortal está classificado para a próxima fase e segue em primeiro lugar na tabela, com seis pontos.

O próximo desafio das Gurias Gremistas será no sábado (14), às 15h, contra o Juventude Dr. Salomé, no Complexo Esportivo da Ulbra, em Canoas. Restam duas rodadas para o fim da etapa de pontos corridos da competição, sendo que os quatro primeiros colocados avançam para para o mata-mata.

Escalação: Gabi; Dafine (Kallyta), Rayssa (Duda Moraes), Tefi, Sofia Wallau; Mari Gigante (Anna Ju), Lara Monica (Hadassa), Sofia (Valleria); Valentina, Rafinha (Lara Julia) e Sara. Técnico: Marcelo Sacknies

