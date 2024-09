Grêmio Arena do Grêmio terá capacidade ampliada para jogo contra o Flamengo no Brasileirão

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2024

O clube gaúcho trabalha para melhorar as condições do estádio, que foi afetado durante as enchentes no Rio Grande do Sul Foto: Giulian Serafim/PMPA (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

O Grêmio planeja aumentar a capacidade da Arena, em Porto Alegre, para o jogo contra o Flamengo, no próximo dia 22. O clube gaúcho trabalha para melhorar as condições do estádio, que foi afetado durante as enchentes no Rio Grande do Sul no início deste ano, e tem até o próximo dia 12 para definir o local da partida.

A Arena do Grêmio foi reaberta com limitações de funcionamento, no dia 1º de setembro, contra o Atlético-MG. Com problemas nos refletores, o jogo precisou ser realizado às 11h para aproveitar a luz do dia. O sistema de energia, por exemplo, foi um dos mais afetados pela enchente. Além disso, o Grêmio liberou apenas cerca de 13 mil torcedores.

Entretanto, ajustes estão sendo realizados para o jogo contra o Flamengo. A tendência é que o sistema de energia seja resolvido ainda nos próximos dias com a instalação de novos equipamentos. O Grêmio não cogita alterar o horário do jogo, previsto para 18h30 (de Brasília). O clube gaúcho também não trabalha com uma segunda opção para a partida.

