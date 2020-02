Inter Gustagol é apresentado oficialmente e já está apto a estrear pelo Inter

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

24 horas após a classificação para a fase de grupos da Libertadores, o Inter teve o dia movimentado no CT Parque Gigante. A reapresentação desta quinta-feira, esteve marcada pela apresentação do novo reforço para o ataque: Gustagol. O novo camisa 25 concedeu a primeira entrevista coletiva como jogo do colorado. O atacante, inclusive, teve o nome publicado no BID (Boletim informativo diário), da CBF, e já está apto a estrear.

Ao lado do vice de futebol Alessandro Barcellos e do executivo Rodrigo Caetano, Gustavol revelou parte dos bastidores da negociação. O jogador, que estava no Corinthians, falou sobre um contato do técnico Eduardo Coudet para que ele viesse atuar em Porto Alegre.

“Fico muito feliz pela oportunidade que o Internacional me concedeu de estar em um grande clube do Brasil. Preciso de sequência, preciso de confiança, e isso o Coudet me deu na palavra dele quando me ligou”, declarou o novo atacante do Inter.

Além de chegar como opção à Paolo Guerrero, Gustagol também tem a expectativa de formar parceria com o peruano: “Fico muito feliz de estar podendo concorrer posição com o Paolo Guerrero, que é um grande atleta do futebol nacional e internacional. Nos treinamentos vamos nos entrosando e nos entendendo.”

Gustagol tem vínculo em empréstimo com o Inter até o final do ano. Na negociação com o Corinthians, o colorado também adquiriu 15% dos direitos do atleta. “Através do empréstimo adquirimos uma parte do passe do atleta. Temos opção de adquiri-lo em definitivo ao final do contrato”, explicou Rodrigo Caetano.

Com o nome publicado no BID, o atacante já pode fazer sua estreia na partida desta sábado, contra o Caxias, fora de casa, na abertura do returno do Gauchão.

