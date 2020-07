Celebridades Gusttavo Lima posta foto sem camisa e fã alerta: “Isso destrói casamento”

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2020

Gusttavo Lima também divertiu os amigos com o post. Foto: Reprodução/Instagram Gusttavo Lima também divertiu os amigos com o post. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Gusttavo Lima aproveitou a tarde de sábado (18) para descansar e tomar um bom drink em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Para não passar batido, o sertanejo postou em sua conta no Instagram uma foto sem camisa bebendo. “Ahhhh mlk … Fala comigo BB”, legendou o artista. Com o corpo em dia, o cantor recebeu vários elogios e teve até uma seguidora que alertou: “Isso destrói casamento”.

Além dos fãs, Gusttavo Lima também divertiu os amigos com o post. O ator Eri Johnson comentou que estava indo encontrá-lo, já Tirullipa brincou: “nem me responde né bb”.

Em junho, o artista entrou em uma polêmica e fez piadas com os internautas incomodados com uma imagem em que ele aparece ao lado de Leonardo segurando duas galinhas caipiras mortas. O sertanejo disse que a internet está com “muito mimimi” e detonou: “Eu posto e f…”, disse a respeito da foto com os animais mortos. “Eu fui criado desse jeito, eu nasci comendo frango caipira, eu nasci desse jeito e vou morrer desse jeito. É isso. E gosto é igual c.., cada um tem o seu”, completou.

