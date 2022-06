Geral Hacker preso pela Polícia Federal tem ligação com investigados por roubos de mensagens de autoridades

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2022

A PF (Polícia Federal) realizou, na manhã desta quarta-feira (22), a Operação CyberCafé, contra um grupo criminoso especializado na prática de fraudes eletrônicas. (Foto: PF/Divulgação)

A PF (Polícia Federal) realizou, na manhã desta quarta-feira (22), a Operação CyberCafé, contra um grupo criminoso especializado na prática de fraudes eletrônicas. Duas pessoas foram presas. De acordo com a PF, um dos presos, um hacker de São Paulo, possui ligações com os investigados da Operação Spoofing.

A Spoofing foi realizada em 2019 e investigou a interceptação de mensagens de autoridades, como o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro (União Brasil).

Um dos presos em 2019 admitiu à PF na época que entrou nas contas de procuradores da Operação Lava-Jato e confirmou que repassou mensagens ao site “The Intercept Brasil”. Ele disse não ter alterado o conteúdo e não ter recebido dinheiro por isso.

Na operação desta quarta, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária em Florianópolis e Araçatuba, além de 18 mandados de busca e apreensão nos estados do Espírito Santo (11), Minas Gerais (4), São Paulo (2) e Santa Catarina (1).

Os mandados de busca no ES foram cumpridos em Vila Velha, Guarapari, Venda Nova do Imigrante, Serra, Conceição do Castelo e Pinheiros. Os nomes dos presos e investigados não foram divulgados.

Também foram executadas medidas de sequestro de bens no valor aproximado de R$ 6 milhões, que incluem a apreensão de veículos de luxo e o sequestro de depósitos em contas bancárias, criptoativos e imóveis.

Segundo a PF, o objetivo das ações, além do cumprimento das ordens judiciais, é obter novos elementos de prova para desmantelar o grupo. As informações são do portal de notícias G1.

