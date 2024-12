Cláudio Humberto Haddad expõe fragilidade pedindo socorro a Lula

Por Cláudio Humberto | 17 de dezembro de 2024

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) revelou sua fragilidade política, em momento crucial para o governo, ao incomodar o presidente Lula (PT), que convalesce de cirurgia na cabeça, para que ele telefone a lideres da própria base aliada no Congresso pedindo apoio ao pacote de medidas que a direita o avalia insuficiente. Haddad acabou por expor sua falta de diálogo com petistas, que o acusam de arrogância: eles acham que o pacote impõe prejuízos desnecessários a brasileiros mais pobres.

Malddad se basta

É acusado de não explicar o pacote de maldades ao próprio partido. No desespero, ele propõe ampliar a faixa de isenção de imposto de renda.

Ministro reprovado

Enquanto Haddad pedia socorro a Lula, o Datafolha divulgava pesquisa indicando que só 27% apoiam sua atuação. Menos de um terço do total.

Em loja de cristais

Na porta de Lula, Haddad repetiu a estratégia do chefe de culpar os outros pela próprios erros, e, em vez de agradar, atacou o Congresso.

Superávit frustrado

Culpou a desoneração da folha e o Perse, negociados no Congresso. Em 2022, Bolsonaro deixou superávit de R$54,9 bilhões somando isso tudo.

BC queima reservas e o dólar pode chegar a R$7

A afirmação do presidente Lula (PT) de que “a única coisa errada no Brasil é a taxa de juros” custou ao menos US$1,6 bilhão (R$9,8 bilhões), nesta segunda-feira (16) aos pagadores de impostos, valor que o Banco Central torrou na tentativa de “segurar” o dólar que flerta com os R$7. De nada adiantou queimar reservas; a fala de Lula mostrou ao mercado que o petista ainda ignora o papel do seu governo na disparada da inflação, com gastos descontrolados e sem proposta para reverter o cenário.

Bilhões fora

Mesmo após a intervenção do Banco Central, o dólar voltou a bater recorde e fechou cotado a R$6,09 (alta de 1,04% em um dia).

Mecânica financeira

No total, o governo petista vendeu US$4,6 bilhões. Foram US$1,6 bilhão vendidos à vista e o restante tem compromisso de recompra.

Outro nível

Oficialmente, o mercado financeiro já prevê a taxa de juros acima dos 14% em 2025, mas alguns analistas apontam para o patamar de 16,5%.

Bota o tubo

Com Lula na UTI, o dólar caiu, a bolsa se animou, a inflação vacilou. Após a alta, ele reiterou constrangedor desconhecimento de economia, além, claro, de culpar os outros. Aí o dólar subiu, a bolsa despencou.

Mendonça líder

Mendonça Filho (União-PE) está cotadíssimo para assumir a liderança do União Brasil na Câmara. O deputado, oposição ao governo Lula, disputa com Pedro Lucas (MA) e Damião Feliciano (PB).

Contagem regressiva

Por dois anos Lula culpou o presidente do Banco Central pela Selic nas alturas. Agora que sua turma é maioria no BC e Roberto Campos Neto sairá dia 31, ele não terá ninguém no BC para culpar pelos seus erros.

Fala, ministro

O deputado Gustavo Gayer (PL-GO) quer o ministro Juscelino Filho (Comunicações) explicando suspeitas de conflito de interesses em decisão do presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, com escritório de advocacia da própria esposa em causa bilionária da estatal.

Cada vez pior

Analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Banco Central atualizaram a expectativa da taxa Selic para 2025. O índice chegou aos 14% para o próximo ano. Há um mês, a expectativa era de 12%.

Vontades diferentes

O pedido popular de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes no Change.org acumula 1,58 milhão de assinaturas. No Congresso, estacionou em 36 apoios de senadores.

Erro 404

Está permanentemente fora do ar o site votossenadores.com.br, que mantinha conta atualizada do número de senadores que declararam apoio ao impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Reunião mantida

O presidente Lula pretende manter a reunião ministerial de fim de ano, que vai aproveitar para lavar a roupa suja. Mudou o dia, inicialmente previsto para 19 de dezembro. Deve ficar para sexta-feira, 20.

Pensando bem…

…o Dólar não aumentou, o Real é que derreteu.

PODER SEM PUDOR

Incorrigível abstêmio

Corria célere a sucessão em Minas para escolher o substituto do governador Olegário Maciel, que morrera afogado numa banheira do Palácio da Liberdade. Eram candidatos Virgílio de Melo Franco, Gustavo Capanema e Antônio Carlos, mas certo dia Getúlio chamou um modesto dentista do interior de Minas, Benedicto Valladares, e o convidou para o cargo, recomendando-lhe completo sigilo sobre o convite. Mas, ao chegar em casa, Benedito Valladares desabafou contando a sua mulher: “Getúlio convidou-me hoje para ser o governador de Minas.” E d. Odete, cética: “⁠Mas, Benedicto, você não havia me prometido nunca mais beber?”

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – @diariodopoder)

2024-12-17