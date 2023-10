Acontece Hapvida NotreDame Intermédica é referência em indicadores assistenciais no País

A Hapvida NotreDame Intermédica conta com uma rede própria presente nas cinco regiões do Brasil

Considerada a maior empresa de saúde da América Latina e com indicadores assistenciais superiores à média nacional, a Hapvida NotreDame Intermédica é referência no Brasil em segmentos como emergência hospitalar, paciente internado e obstetrícia e neonatologia.

De sete aspectos selecionados e analisados no estudo referente ao mês de 2023, a operadora de saúde tem alcançado desempenho positivo frente à média da Associação Nacional de Hospitais Privados (ANAHP), além de parâmetros exclusivos, criados para melhorar a qualidade e eficiência no atendimento aos seus mais de 16 milhões de beneficiários.

“O ótimo desempenho de nossos indicadores assistenciais traz assertividade para o modelo de negócio verticalizado e integrado, além de dar agilidade e aumentar a eficiência de nossos serviços”, afirma o CEO da Hapvida NotreDame Intermédica, Jorge Pinheiro. Para o executivo, o investimento em tecnologia e inovação é essencial para entregar aos beneficiários produtos acessíveis e de qualidade superior.

Além dos resultados positivos, a empresa dispõe de indicadores exclusivos no mercado, reflexo do modelo de negócio diferenciado. “Ao praticar a nossa filosofia de priorizar a qualidade assistencial em nossa rede própria e de aliar a tecnologia ao cuidado, não só entregamos resultados superiores à média nacional, como ainda criamos indicadores inéditos no setor”, relata o vice-presidente de Operações e Rede Própria da Hapvida NotreDame Intermédica, Anderson Nascimento.

Um exemplo bem-sucedido nas estratégias de prevenção são os indicadores de paciente internado: no mês , apenas 1,1% de incidência de readmissões precoces em UTIs, quando o paciente volta a ser internado em menos de 48h de alta. Outra taxa de destaque diz respeito à média de infecção em cirurgias limpas, aquelas que não adentram as cavidades digestória, respiratória ou urinária: apenas 0,21% de incidência em junho, enquanto a média da ANAHP aponta para uma média de infecção em 0,40% dos casos de 2022. Em relação à agilidade no atendimento emergencial, o tempo de espera na entrega de exames é de até 2 horas em 95,6% dos casos. Já nos exames de imagem, a taxa de agilidade da entrega é de 96,5%.

Quando o assunto é eletrocardiograma, o tempo é ainda mais reduzido: 99,7% são laudados em até 15 minutos, graças a uma combinação entre Inteligência Artificial (IA) e uma criteriosa avaliação da equipe de cardiologistas dos laudos emitidos, cujos exames apresentaram alterações. Desde a implantação do projeto, em 2021, não houve óbitos registrados relacionados à falha na interpretação do eletrocardiograma.

A saúde das gestantes é outro foco da empresa. Há uma assistência diferenciada no monitoramento das parturientes. A partir da parceria com o Senai/Ceará, foi desenvolvido o Detector de Frequência Cardíaca Fetal Anteparto, aparelho que permite fazer um monitoramento do feto por mais tempo e com uma assistência continuada, a partir de uma tecnologia que garante a eficácia nos acompanhamentos de todas as gestantes com mais de 32 semanas de gestação.

Outro indicador relevante de obstetrícia e neonatologia é o incentivo ao parto adequado. Pensando nisso, a Hapvida NotreDame Intermédica criou o programa de assistência pré- da medicina preventiva, o Gestar Bem. Nele, as gestantes têm acompanhamento até o pós-parto, e possuem assistência para decidir qual via de parto será a mais adequada para a sua gravidez. Muitas vezes a opção escolhida é a vaginal, já que favorece um menor tempo de internação hospitalar e de recuperação no puerpério, além de inúmeros benefícios para o recém-nascido. No programa, a taxa de partos vaginais realizados foi de 38%, no mês de 2023, contra 24,28% de média da ANAHP.

Atualmente, a Hapvida NotreDame Intermédica conta com uma rede própria presente nas cinco regiões do Brasil e é composta por 85 hospitais, 77 pronto-atendimentos, 331 clínicas médicas e 271 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.

